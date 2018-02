Kommentar: Wundern über das Hin und Her

Der erste Schritt ist bald geschafft. Schon seit Wochen sind die Schnäppchenjäger in dem Schuhgeschäft zwischen dem Nieskyer Edeka-Markt und dem Aldi-Discounter Dauergäste. Der Umzug steht bevor - und damit auch Normalität. Nicht nur für die Mitarbeiter dieses Schuhgeschäfts, auch für die in den anderen Nieskyer Schuhläden. Werden Artikel teilweise so verschleudert, dann macht sich das meist auch bei den anderen Anbietern bemerkbar.

Wie der geplante Umbau in dem Areal Schauburg weitergeht, scheint nicht festzustehen. Sollten Argumente einiger Stadträte tatsächlich das Projekt beeinflussen? Es wird eine geringer werdende Zahl an Parkplätzen bemängelt und die Sorge um noch mehr Konkurrenz für die privaten Händler in der Stadt geäußert. Das ist gut und richtig. Doch wird beim Hin und Her der Argumente bedacht, dass die Großmärkte auch ein Plus für Niesky sind, weil sie gerade für die Menschen in den Dörfern ein Grund sind, in die Stadt zu kommen?

