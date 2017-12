Kommentar: Wirklich fair ist das nicht Daniela Pfeiffer über den Umgang mit Hagenwerders Sportlern

Von Anfang war klar, was jetzt keiner wahrhaben möchte: Wenn Dresden Geld für die Sanierung des Stadions der Freundschaft gibt, dann als Ersatz für Hagenwerder. Schon mit dem Fördermittelbescheid war das Ende des Sportplatzes in Hagenwerder eigentlich besiegelt. Schon da wurde es wohl im Rathaus versäumt, gegenüber den Sportlern in Hagenwerder mit offenen Karten zu spielen. Getreu dem Motto: „Steht zwar drin, aber wir werden das schon für Euch irgendwie hinbiegen“ wurde der Bescheid akzeptiert, die Stadionsanierung eingeleitet. Ziemlich selbstbewusst. Aber warum eigentlich soll Dresden eine Ausnahme machen – das wiederum wäre nicht fair anderen gegenüber. Dass der OB jetzt so kämpft, den Fußballern in Hagenwerder ihre Trainings- und Spielstätte erhalten will, ist zwar aller Ehren wert. Mancher Fußballer könnte sogar sagen, es sei das Mindeste, was die Rathausspitze jetzt tun kann. Immerhin haben die Sportler der ISG ihre Anlage jahrzehntelang genutzt, gehegt und gepflegt – nur um sie dann unter zweifelhafter Begründung weggenommen zu bekommen? Im Fußball gäbe es für so ein Verhalten einen Platzverweis. So aber heißt es nun, auf die Gnade des neuen Innenministers zu hoffen.

Links zum Thema Rathaus bittet um Ausnahme

zur Startseite