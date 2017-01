Kommentar: Winterfreude und Winterkampf Carla Mattern über Eis, Schnee und kaum Vorstellbares

Zugefrorene Dorfteiche, auf denen Kinder, junge Leute und auch die Väterteams Eishockey spielen? Entlang der Wälder und Felder zwischen den Orten Spuren von Langläufern auf Skiern. Lautstarke Schneeballschlachten, Schneemänner auf fast jedem Grundstück, Schlittengewimmel auf jedem kleinen Hügel: Wer kennt das noch aus seiner Kindheit und Jugend? Für viele jüngere Nieskyer klingen Erzählungen aus früheren Wintern wie Märchen aus längst vergangener Zeit. Sie haben das nicht erlebt. Und nicht die Normalität, mit der Winter Winter sein durfte. Da war es kein Weltuntergang, wenn an der Bushaltestelle mal länger gewartet werden musste, und eine Schneewehe als Hindernis auf dem Weg zur Arbeit war akzeptiert als Grund für eine Verspätung und keiner für eine Abmahnung. Heute wollen viele zwar Schnee und kalte Temperaturen. Aber die Straßen müssen bitte schön trotzdem asphaltschwarz sein, jeder Gehsteig ohne ein Fitzelchen Eis und Schneegewirbel ist nur schön in der Winterluft, aber nicht als rutschige Masse unter den Schuhen. Ausgenommen natürlich die Wintersportgebiete.

Im Winter vor 30 Jahren kämpfte die halbe Republik, damit sibirische Kälte, Schnee und Eis nicht alles zum Erliegen bringen. Beispielsweise die Brikettfabrik in Knappenrode bei Hoyerswerda lief in einer Notvariante, aber sie lief. Das war nur möglich, weil in den Tagebauen und Kraftwerken gekämpft wurde gegen den „General Winter“. Auch wenn heute kaum jemand noch Briketts verfeuert, so ist es für ein Museum der Industriegeschichte doch wichtig, auch über solche dramatischen Wochen zu berichten. Und es ist gut, wenn der Mann, der 1987 als erster Presser eingesetzt war, heute Besucher durch die Brikettfabrik führt.

