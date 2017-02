Kommentar: Winterdienst gerät stärker unter Druck Anja Beutler über Facebook und Verkehrsmeldungen

Wer in den vergangenen Wochen wissen wollte, was ihn auf dem Heimweg erwartet, der konnte bei Facebook in einschlägigen Gruppen bequem sondieren: Blitzer, Unfälle, Sperrungen finden sich bei der Gruppe „Blitzer Zittau-Löbau-Görlitz-Bautzen“. Ergänzend dazu gibt es noch eine Gruppe, deren Nutzer generelle Auskünfte zu den Straßenverhältnissen weitergeben. Das mag nach Spielerei klingen, aber die Mitgliederzahlen von knapp 10000 bei der Blitzer-Warnern und weiteren 1000 bei der anderen Gruppe lassen erahnen, wie wichtig diese Infos für viele sind.

Dass das Internet nicht nur Fakten, sondern auch Gerüchte, Vermutungen und sehr subjektive Einschätzungen verbreitet, ist kaum zu übersehen. Und so wächst sich manche Eishaut rasch zu einem gefährlichen Eispanzer aus, wenn die Nachricht nur oft genug angeklickt, kommentiert und erweitert wird. Mit dem Fühlen und den Fakten ist das eben so eine Sache – nicht nur bei Donald Trump & Co.

Links zum Thema Wo der Winter den Verkehr ausbremst

So schimpfen manche auf Facebook hemmungslos über den Winterdienst. Mag sein, dass es Unterschiede und Probleme gab und gibt. Aber so viel Schelte? Gerade dieses Jahr hatten die Kollegen mit ihren Schneepflügen neuralgische Punkte und Hauptstraßen gut im Griff. Doch gleichzeitig sind die Ansprüche der Autofahrer und vielen Pendler gewachsen: Freie Fahrt immer und überall gilt manchen inzwischen als Grundrecht.

zur Startseite