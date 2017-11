Kommentar: Winkeladvokaten und Kinderaugen Mario Heinke über ein völlig falsches Signal

Bringen wir es auf den Punkt: Bürokraten in Dresden verbieten alten Männern, die ein Jahr lang neue Attraktionen gebastelt haben, ihre Modellbahn zu zeigen. Dazu bemühen die Spielverderber Gesetze, Erlasse und andere weltfremde Konvolute. Was ist der Sinn des Verbots? Wieso stört eine Modelleisenbahnausstellung die Totenruhe? Bei allem Respekt gegenüber der Religion sollte man die Kirche im Dorf lassen. Allen, die es noch nicht mitbekommen haben, sei gesagt, der Freistaat ist ein Land der Ungläubigen. Nur 19 Prozent gehören noch einer Kirche an, Tendenz fallend. Und welche Lehren haben die regierenden Parteien in Dresden eigentlich aus den Bundestagswahlergebnissen gezogen? Welche Parole gab der künftige Ministerpräsident aus? Zuhören. Verstehen. Handeln? Vielleicht sollten seine Parteifreunde mal damit beginnen und die Winkeladvokaten in den Amtsstuben im Zaum halten. Das Verbot bestraft Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren und ihre Zeit opfern, um anderen eine Freude zu bereiten. Achten Sie an einer Modelleisenbahnanlage mal auf die Augen der Kinder.

