Kommentar: Windelweiche Kreistags-Kritik Matthias Klaus über die Erweiterung des Landratsamtes Görlitz

Seit die ersten Pläne zur Erweiterung des Landratsamtes in Görlitz öffentlich gemacht wurden, war die Aufregung groß. Umso erstaunlicher, wie am Mittwoch die Kritik an den Plänen im Kreistag windelweich formuliert wurde. Dabei gab es gleich mehrere Ansatzpunkte. Zum einen: Den betroffenen Städten gehen Arbeitsplätze verloren. Größter Verlierer war und ist Löbau, Oberbürgermeister Dietmar Buchholz wurde nicht müde zu betonen, dass er dies so nicht mittragen würde.

Umso erstaunlicher, dass er am Mittwoch die Gelegenheit ausließ, dies nicht nur über die Medien, sondern auch vor dem versammelten Kreistag kundzutun. Zum anderen: Ist der finanzielle Aufwand gerechtfertigt, der hier betrieben wird? Gut, aus Sicht der Stadt Görlitz sicher schon. Im Rathaus am Untermarkt wird man sich die Hände reiben. Häuser werden saniert, die ungeliebte obere Berliner Straße wahrscheinlich belebt, die Salomonstraße gleich mit. Ob nun ein neuer Kreistagssaal sein muss – nun ja ... Und was ändert sich für den Bürger? Wenn es so kommt, wie es Finanzbeigeordneter Thomas Gampe plant, nicht viel. Oder sogar gar nichts. Bürgerbüros sollen sich in Zukunft um Beschwerden, Lob und Anträge kümmern. Um zu sehen, ob dies funktioniert, gilt nun einfach: abwarten.

Links zum Thema Görlitzer Landrat darf anbauen

zur Startseite