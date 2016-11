Kommentar: Wie die Lehrer so die Richter Thomas Mielke über die Warterei beim Zivilgericht

Was passiert, wenn die Balance zwischen Sparwut und nötigen Investitionen nicht gewahrt bleibt, ist seit Längerem an den Lehrern zu sehen. In seinen durchaus berechtigten Sparbemühungen hat der Freistaat die Personaldecke so weit ausgedünnt, dass Ausfälle – zum Beispiel durch Krankheit – nur schwer zu kompensieren sind. Bei den Lehrern heißt das: Unterrichtsstunden fallen aus. Inzwischen schlägt das Sparen sogar auf den pädagogischen Nachwuchs durch. Er geht in andere Bundesländer, weil die viel attraktivere Bedingungen anbieten. Die Lehrer waren die bisher sichtbare Spitze des Eisbergs. Nun folgen die Richter. Die Personaldecke ist so dünn, dass sogar eine einzige Langzeiterkrankung im Amtsgericht nicht mehr ausgeglichen werden kann. Zumal viele der kurz nach der Wende bestellten Richter auch 25 Jahre älter geworden und ihnen extreme Zusatzbelastungen wohl kaum noch zuzumuten sind. Die Folge: Verfahren schlummern ein Jahr oder länger auf den Schreibtischen, bevor die Verhandlungen über Recht und Unrecht beginnen. Aber auch Lehrer und Richter sind nicht die einzigen Berufsgruppen, bei denen es so aussieht. In den nächsten zehn Jahren werden sich die Probleme verschärfen – nicht nur im öffentlichen Dienst mit seinem Sparzwang. Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre sind um die 60 und stehen vor der Rente. Sie werden ein Loch reißen, dass noch ganz andere Verwerfungen als Ausfallstunden und liegen bleibende Gerichtsverfahren nach sich zieht.

