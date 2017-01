Kommentar: Wie auf einem Parteitag Sebastian Beutler über Neujahrsempfänge des Görlitzer OBs

Wer Deineges Neujahrsempfänge seit seinem Amtsantritt vor viereinhalb Jahren erlebt, der kennt den besonderen „Charme“ dieser Veranstaltungen. Sie sind weniger ein freundlicher Aufgalopp ins neue Jahr, ein Mutmachen, ein gewinnendes Werben um Mitarbeit. Deineges Reden sind Rechenschaftsberichte wie auf Parteitagen, Punkt für Punkt wird da das vergangene Jahr abgearbeitet, es sind Verteidigungsreden und – ja auch das – Anklagen. Er verstößt auch gegen selbstaufgestellte Maxime. Vor dem Bürgerrat in Weinhübel erklärte er jüngst, er höre immer beide Seiten, ehe er sich äußert. Das war am Donnerstag mehrmals nicht der Fall. Dabei steigert sich der OB auch immer wieder in der Tonlage, was dazu führt, dass er sich schon mal für eine Rede vom Vorjahr entschuldigte.

Dieses Mal wird es nicht ganz so schlimm kommen. Deinege hat sein millionenschweres Ausgabenprogramm referiert, hat zusätzliche teure Versprechen gemacht und den Bürgern und der Wirtschaft keine Entlastung bei der hohen kommunalen Abgabenlast versprochen. SPD-Chef Gabriel gab Anfang dieser Woche ein Interview, darüber stand: „Gabriel fordert Investitionen statt Steuersenkungen“. Es hätte auch von Deinege sein können. Dabei kann der Bürger den Euro nur einmal ausgeben: Entweder er zahlt ihn an die Stadt oder den Staat oder er nutzt ihn für Konsum oder Investitionen. Beides zusammen geht nicht.

