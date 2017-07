Kommentar: Wichtiger Zuschuss bei steigenden Preisen Anja Beutler über die Akzeptanz des Förderprogrammes

Ein Leader – also ein Führender – war das Förderprogramm, das sich aus EU-Fonds speist, beileibe nicht von Anfang an. Zu Beginn hieß es ja auch noch Ile, was für Integrierte ländliche Entwicklung steht. Nun, die Namensgebung ist Geschmackssache geblieben. Die Methode aber, dass sich mehrere Gemeinden mit ähnlichen Zielen zusammenfinden und dann definieren, was ihnen so wichtig ist, dass dafür Geld fließen werden soll, hat sich eingespielt.

Das heißt für die Bewerber freilich nicht, dass der Aufwand mit all den Papieren und Nachweisen geringer geworden ist. Und noch immer sind die Termine, die einzuhalten sind, sportlich. Aber durch Erfahrungen der Vorjahre ist die Professionalität gewachsen. Und in dem Programm hat inzwischen von der Kita über den Tourismus bis zum umgebauten Kuhstall alles Platz. Es ist damit definitiv eines der vielseitigsten Programme unter all denen, die es im ländlichen Raum derzeit gibt. Dass ein und dieselbe Idee nicht in jedem Leader-Verbund exakt die gleichen Chancen hat, ist so gewollt.

Aber braucht es ein solches Allround-Programm? Definitiv. Auch wenn Bauzinsen derzeit niedrig sind, die Baupreise haben deutlich angezogen. Da kann ein solches Förderprogramm für einen Bauherren eine große Hilfe sein.

