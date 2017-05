Kommentar: Wichtiger als jedes Stadion Alexander Kempf über den Wert des Krankenhaus Niesky

Die ambulante und die stationäre Betreuung von Patienten wird nicht nur in Niesky immer mehr verzahnt. Die Krankenhäuser reagieren damit auch auf den Druck der Gesundheitspolitik, effizienter zu werden. Wie in jedem Unternehmen werden daher Abläufe hinterfragt und optimiert. Mit der besseren Trennung von ambulanten und stationären Patienten zeigt das Nieskyer Krankenhauses, dass dies auch zum Wohle der Patienten geschehen kann.

Es ist gut zu wissen, dass die Betreiber alles tun, um das kleine Krankenhaus, das in der Vergangenheit Verluste gemacht hat, für die Zukunft fit zu machen. Schon dass der Freistaat Sachsen noch in diesem Jahr über 5,7 Millionen Euro für die Erweiterung und den Umbau der Notfallaufnahme sowie der brandschutztechnischen Ertüchtigung zur Verfügung stellen will, ist eine sehr gute Nachricht gewesen. Ein fertiges Eisstadion ist ein toller Standortvorteil für die Stadt. Ein Krankenhaus ist essenziell.

