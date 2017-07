Kommentar: Werkbank Oberlausitz Alexander Kempf über das geplante Automobilwerk

Wer würde bei den Verhandlungen über den Flugplatz-Verkauf in Rothenburg nicht gerne Mäuschen spielen. Die Nachricht, dass in der Oberlausitz ein Automobilwerk mit 1 000 Arbeitsplätzen entstehen soll, hat verständlicherweise alle elektrisiert. Seither werden sich überall im Landkreis Görlitz Fragen gestellt. Was ist an den Plänen dran? Und wie soll das Werk an die Autobahn angebunden werden? Selbst in Kodersdorf will man mit den Plänen für die eigene Ortsumfahrung erst mal warten, um zu schauen, wie die Würfel in Rothenburg fallen.

Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass die Anbindung an die Autobahn in den Verkaufsverhandlungen eine Rolle spielt. Denn die größte Fläche nutzt nichts, wenn sie nicht gut erschlossen ist. Der Landkreis hat bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist sich der historischen Chance bewusst. Fakt ist aber auch, dass im demokratischen Deutschland manche Entscheidungen langwieriger sind als in China. Und das muss nicht immer ein Nachteil sein.

Links zum Thema Nadelöhr Nieder-Neundorf

Unter Wert braucht sich Rothenburg auf keinen Fall zu verkaufen. Es ist in vielerlei Hinsicht günstig gelegen. Dass die Entwicklungsabteilung des Autowerkes wohl nicht an der Neiße liegt, ist auch nachvollziehbar. In Dresden oder Stuttgart lässt sich sicher leichter Fachpersonal abwerben. Und das werden die Chinesen brauchen, wenn sie ihre ambitionierte Ankündigung umsetzen wollen.

zur Startseite