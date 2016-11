Kommentar: Werk I erwartet Konkurrenz Matthias Klaus über das geplante Jugendzentrum

Ja oder ja? Wie lautet Ihre zustimmende Antwort? So ungefähr geht es einem, wenn man Oberbürgermeister Siegfried Deinege nach der Existenzberechtigung des geplanten Jugend- und Soziokulturellen Zentrums auf dem ehemaligen Waggonbaugelände fragt. Oder anders: Der Rathauschef hängt an dem Vorhaben. Offensichtlich sehr sogar. Auch wenn der ganz große Wurf mit dem Wohn- und Bürohaus an der Hilgerstraße nun vom Tisch ist, egal, da wird eben in die Furnierhalle nun doch die Zwischendecke eingezogen. Das war ja bisher nicht so vorgesehen, kommt ja aber dann fast auf dasselbe raus. Denn das, was das Zentrum dereinst bewirken soll, wird damit auch erreicht. Angeblich. Sagen die Planer, sagt der OB. Was denn eigentlich? Ein Treff für die Jugend. Angebote, Junge halten, die Görli-Neu- oder alteingesessene Heimatrentner bespaßen, ist das Motto. Kritiker bemängeln, dass es derartige Angebote schon gibt. Richtig. Richtig auch die Frage: Was kostet das neue Zentrum Görlitz in der Zukunft? Knapp drei Millionen sind erst einmal vorgesehen. Einen Betreiber gibt es. Gute Aussichten? Das wird sich zeigen. Es gibt Konkurrenz, die ja das Geschäft beleben soll.

