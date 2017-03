Kommentar: Wer nicht gibt, der verliert Alexander Kempf über gut angelegtes Geld in Krisenzeiten

Über Geld spricht man nicht gerne? Beim Thema Asyl aber wollen ganz viele über die Kosten reden, die dieses Grundrecht verursacht. Natürlich erfordert es Geld. Doch zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass Investitionen in Asylbewerberheime der lokalen Wirtschaft zugute gekommen sind. Einem Menschen in Notlage zu helfen, ist immer gut angelegtes Geld. Wer sich selbst einmal ein Bild von der Ausstattung eines Asylbewerberheimes gemacht hat, der wird dort keinen Luxus finden, sondern nur das nötigste. Genau das, was man eben mitnehmen kann, wenn man vor Krieg und Verfolgung flieht.

Im Vergleich zu den Kosten, die Deutschland in den kommenden Jahren aufbringen muss, damit Integration gelingt, sind die Summen für neue Möbel oder neue Elektrik selbstredend verschwindend gering. Das Angebot an Sprachkursen ist noch immer zu gering. Außerdem wird im wichtigen sozialen Bereich gespart. Die Förderung für ein Begegnungscafé in Niesky ist etwa vergangenes Jahr ausgelaufen. Dabei lässt sich der Wert dieser Arbeit gar nicht in Geld aufwiegen. Deutschland muss in Menschen investieren, damit diese das Vertrauen zurückzahlen können. Nicht morgen, aber in Zukunft.

Wer meint sich in einer immer kleiner werdenden Welt egoistisch abschotten zu können, der irrt. Wer seinen Wohlstand nicht verlieren will, der wird ihn zwangsläufig teilen müssen. Es ist an uns, die geben können, die Welt für alle lebenswerter zu gestalten.

