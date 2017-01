Kommentar: Wer lange wartet, ist schlecht beraten Alexander Kempf über den Alltag in Notaufnahmen

Mein Freund arbeitet als Chirurg in der Oberlausitz. Daher weiß ich aus erster Hand, dass es in der Notaufnahme eines Krankenhauses gerade an Wochenenden sehr voll wird. Wenn mein Freund die Patienten fragt, wie lange sie die Beschwerden schon haben, dann reichen die Antworten von mehreren Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Er nimmt das mit Humor. Tatsächlich zeigt es aber, dass viel zu viele zu lange warten, ehe sie sich an einen Arzt wenden. Das ist nicht nur für sie nachteilig, sondern auch für alle anderen. Denn mein Freund sollte sich in seinen Schichten auf Notfälle konzentrieren und nicht verschleppte Wehwehchen kurieren.

In Niesky ist die Notaufnahme in den vergangenen Jahren immer wieder hoffnungslos überfüllt gewesen. Eine Erweiterung war lange im Gespräch. Nun könnte erst einmal die neue Bereitschaftspraxis für Entlastung sorgen und so den Krankenhausstandort Niesky stärken. Doch das Modell darf auch nicht zu Lasten der niedergelassenen Ärzte gehen. Die Beteiligten müssen hier offenbar noch das richtige Rezept finden und Kinderkrankheiten kurieren. Die Nieskyer können beide Seiten unterstützen, wenn sie nicht bis zum Sonntag warten, ehe sie sich mit ihren Beschwerden an einen Arzt wenden. Früh erkannt ist halb gebannt.

