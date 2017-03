Kommentar: Wer König sein will, muss auch so handeln SZ-Redakteurin Sarah Grundmann über den Service gegen Gebühr.

Wer hat es nicht schon einmal getan? Sich in einem Geschäft um die Ecke beraten lassen und schließlich – erschrocken über den Preis – doch woanders gekauft. Gerade aufs Internet wird gerne zurückgegriffen. Dann dürfen sich Kunden aber nicht wundern, wenn Händler zurückschlagen.

Für eine Beratung investieren sie Zeit. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Was Handel und Handwerk angeht, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich müssen die Arbeitskräfte bezahlt werden. Das gilt auch dann, wenn Termine oder Reservierungen nicht wahrgenommen werden. Gerade bei kleinen Einzelhändlern kann so etwas existenzgefährdend werden. Seitdem der Mindestlohn eingeführt wurde, hat sich die Situation noch verschärft. Insofern ist es vollkommen in Ordnung, wenn Händler sich für Beratung und Reservierung bezahlen lassen.

Allerdings müssen sie auch aufpassen: Es ist ein schmaler Grat zwischen Existenzsicherung und Abzocke. Deswegen sollten die Gebühren verrechnet werden, wenn sie zum Kauf führen. Außerdem sollten die Händler nicht zu viel verlangen und den Kunden erklären, warum die Gebühr notwendig ist. Denn der ist und bleibt König.

Doch wer wie ein König behandelt werden will, sollte auch so handeln – mit Respekt gegenüber dem Händler.

