Kommentar: Wer gafft, hat Strafe verdient Gunnar Saft zu neuen Gesetzen bei Behinderung im Notfall.

SZ-Redakteur Gunnar Saft. © Thomas Lehmann

Wenn sich jemand krank fühlt, können wir ihn zum Arzt schicken. Was aber macht man mit einem Gaffer, der leidende Opfer fotografiert und schlimmstenfalls auch noch beständig den Rettungskräften im Weg steht? Welcher Arzt kann Gefühllosigkeit, Egoismus und Dummheit kurieren? Keiner.

Im Fall jener Menschen, die das Unglück anderer zur Selbstbefriedigung ihrer eigenen niederen Instinkte ausnutzen, hilft offenbar nur der Druck von Polizei und Justiz. Obwohl öffentlich geächtet und immer wieder massiver Kritik ausgesetzt, breitet sich das Gaffer-Phänomen aus. Oft sind heute fotografierende Mitbürger, die sich eifrig um ihr Handy statt um Verletzte kümmern, die Ersten am Unglücksort – noch lange vor dem Krankenwagen und der Feuerwehr. Und während die echten Helfer endlich ihre Arbeit machen können, tauchen schon die ersten Schreckensfotos der stolzen Voyeure in den sozialen Netzwerken auf. Es ist gut, wenn der Gesetzgeber jetzt per Gesetz klarstellen will: Gaffer sind Täter!

Sie verletzen die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen in Augenblicken, in denen sich die Opfer selbst nicht gegen Missbrauch wehren können. Sie behindern häufig Einsätze, bei denen es um Sekunden geht. Und einige legen sich sogar mit Polizei und Helfern an, wenn es um ihr vermeintliches „Recht“ geht, dabeistehen zu dürfen. Diese Taten generell unter Strafe zu stellen und auch Haftstrafen auszusprechen, ist überfällig. Ganz egal, ob das auch jeder Gaffer versteht.

