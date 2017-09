Kommentar: Wer Ärzte will, muss mehr bieten Anja Beutler über die Probleme des Fachkräftemangels

Genau vor dem Klinikum in Zittau klebt ein orange gerahmtes Wahlplakat am Laternenpfahl: Eine Szene aus einem Operationssaal ist zu sehen und die wenig bekannte Klein-Partei, die hier um Stimmen bei der Bundestagswahl wirbt, fordert ein Ende des Ärztemangels. Ob sie die passenden Ideen dazu hat, mag jeder Wähler für sich entscheiden. Dass dieses Problem vielen Wählern aber enorme Kopfschmerzen macht, ist kein Geheimnis. Die passende Pille dagegen hat aber noch niemand gefunden.

Wie könnte die auch aussehen? Wäre es gut, wenn die Politik Medizinern vorschreibt, wo sie nach dem Studium zu arbeiten haben? Oder Auszubildende verpflichtet werden, vor Ort zu bleiben? Klingt gut, ist es nicht. Solche Zwänge gab es unter anderen politischen Vorzeichen bereits. Und Zwang hat der Arbeitslust der Betroffenen noch nie gut getan. Ein gutes Arbeitsklima, Wertschätzung und Flexibilität bewirken weitaus mehr.

Dabei ist dann auch egal, woher die Mitarbeiter kommen. Dass hier im Ostzipfel Deutschlands viele ausländische Ärzte Dienst tun, ist inzwischen Alltag – und auch längst keine Ausnahme mehr in Deutschland. Um so besser, dass sich das Klinikum gute Kontakte in die Nachbarländer aufgebaut hat. Dieser Vorsprung kann ein Vorteil sein.

