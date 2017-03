Kommentar: Wenn Warten eine Tortur werden kann Carla Mattern über die Schulwahl im Landkreis Görlitz

Es fällt Eltern in den wenigsten Fällen leicht, wenn es um die Schulwahl nach der vierten Klasse geht. Die Grundschulzeit ist vorüber, die (immer noch) Kleinen können Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber sind sie in der Lage, in einem Gymnasium ihren Schulweg zu meistern? Ist vielleicht die Oberschule der bessere Weg für die Zehnjährigen? Alle Schulen strecken die Hand aus, präsentieren sich und ihre Angebote. Bei solchen Tagen der offenen Schultüren erzählen meist auch Schüler selbst, das macht es authentisch und meist auch sehr sympathisch.

Und nur mit dem Bewerten des Schultyps und der Bedingungen vor Ort ist es ja nicht getan! Für die meisten Eltern mindestens ebenso wichtig ist der Schulweg, den sie ihrem Kind mit dem Schulstart als Fünftklässler zumuten. Das Warten auf das Schreiben zur Schulaufnahme kann eine Tortur werden, wenn so wie aktuell an der Nieskyer Oberschule bekannt ist, dass so viele Kinder angemeldet sind, dass zwei fünfte Klassen nicht reichen. Darüber zu entscheiden, ist mindestens genauso schwer. Deshalb dauert es auch bis Mitte Mai - eine lange Zeit für Eltern.

Links zum Thema Bekommt Nieskys Oberschule drei fünfte Klassen?

zur Startseite