Kommentar: Wenn das Glöckchen fröhlich klingelt Daniela Pfeiffer über neue frische Ideen wie das Job-Speed-Dating

So neu ist Job-Speed-Dating nun auch wieder nicht. Und erst recht keine Görlitzer Erfindung. Trotzdem eine Görlitzer Erfolgsgeschichte. Hier hat man es gewagt, das einfach mal auszuprobieren. Was frisches und neues umzusetzen, um die Bedürfnisse von Unternehmern und Arbeitsuchenden zusammen zu führen. Die Vorteile von Job-Speed-Dating liegen auf der Hand: Wo sonst kommen so viele Unternehmer und Jobsuchende auf einmal zusammen? Beim Jobcenter jedenfalls nicht. Dieses wiederum findet die Idee schließlich selbst so gut, dass es mit von der Partie ist.

Warum auch nicht? Abgesehen von der ordentlichen Vorbereitung, die zeitaufwendig sein mag, ist die Sache absolut unkompliziert. Es geht ja auch erstmal nur um ein gegenseitiges Abklopfen, wer will was von wem, was ist vorstellbar, wer könnte passen? Das Ganze mit lustigem Glöckchenklingeln immer nach acht Minuten – ein munteres Stühlchen-wechsel-Dich-Spiel. Diese lockere und ungezwungene Atmosphäre ist für manchen Jobsuchenden ein wichtiges Kriterium. So mag es leichter fallen, natürlich statt aufgeregt und verkrampft zu wirken. Wo doch der erste Eindruck so wichtig ist.

Links zum Thema Wie eine Wundertüte

Die Stadt wiederum kann bei solchen Veranstaltungen zeigen, wie groß die Bandbreite ist, dass es sich eben doch lohnen kann, hier zu leben oder hierher zurückzukehren, weil es interessante Jobs gibt. Vielleicht sogar mehr als man denkt.

zur Startseite