Kommentar: Weniger ist mehr Alexander Kempf über lästigen Müll und unnötige Verpackungen

Die Sachsen produzieren zu viel Müll. Die Zahl von 327 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Jahr und Kopf lässt einen erschrecken. Durch den täglichen Gang zum Mülleimer oder zur Mülltonne gerät schnell in Vergessenheit, wie viel Abfall sich da über das Jahr verteilt auftürmt. Es ist eine gewaltige Bürde für unsere Umwelt. Viele Abfälle bauen sich nur sehr langsam ab und werden uns überdauern. Der Gedanke stimmt traurig.

Immerhin verfügen wir in Deutschland über ein hervorragend organisiertes Entsorgungssystem. Wer schon einmal in Ägypten beobachtet hat, wie dort tonnenweise Plastikmüll direkt im Nil landet, hinterm Haus vergraben oder aber ungefiltert verbrannt wird, der ist sehr dankbar über die umweltfreundliche Logistik in der Heimat. Jeder, der seinen Müll trennt, tut dem Planeten einen Gefallen.

Noch besser für Klima und Karma wäre es aber, generell weniger Müll zu produzieren. Die zunehmende Anzahl von Geschäften, welche Waren ohne Verpackungen anbieten, stimmt zuversichtlich. Erst kürzlich ist in Görlitz so ein Laden eröffnet worden. Hoffentlich erreicht der Trend irgendwann auch Niesky. Wir haben das selbst in der Hand.

