Kommentar: Weiterer Streik heißt Frust für Eltern Matthias Klaus über den Warnstreik der Lehrer

Die Erkältungswelle hat den streikenden Lehrern in Görlitz und der Umgebung einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenn sie nicht gewesen wäre, wären vermutlich noch mehr Lehrer zum Warn-Ausstand nach Dresden gereist als vor zwei Jahren. Aber auch so war das Signal aus dem östlichsten Teil des Bundeslandes sicher ein deutliches. Gerade Regionen wie der Landkreis Görlitz sind vom Lehrerschwund betroffen. Ein Grund: die Bezahlung. Die erste zweitägige Tarifrunde im Januar ist ergebnislos verlaufen. Der Ärger der Pädagogen – er ist sicherlich nachzuvollziehen. Streik, in dem Fall nur ein Warnstreik. Wenn es keine Einigung gibt, müssen sich Görlitzer Eltern vielleicht auf einen weiteren Arbeitskampf der Lehrer einstellen. Mittwoch sollte ein Warnzeichen sein, heißt es von der Gewerkschaft. Die Notbetreuung in Görlitz hat, so wie die SZ hörte, funktioniert. Wie gesagt, an einem Tag. Was passiert, wenn die Lehrer länger in den Ausstand treten? Elternfrust wäre dann wohl vorprogrammiert.

Links zum Thema Pauker auf den Barrikaden

zur Startseite