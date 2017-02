Kommentar: Weißwasser kommt Thomas Staudt über nackte Zahlen und individuelle Wahrheiten

Man ist immer so krank wie man sich fühlt. Der Spruch trifft sicher nicht für jedes Leiden und jeden Krankheitsverlauf zu, hat aber einiges für sich. Ähnlich verhält es sich mit der Frage nach der Entwicklung der Stadt. Wer Weißwasser noch aus DDR-Zeiten kennt – voll, lebendig, jung – ist jetzt ein paar Tage älter. Er wird die aktuelle Entwicklung als Sackgasse empfinden müssen. Tatsächlich leben in der Stadt weniger Menschen, es gibt weniger Plattenbauten und weniger Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Wer heute in die Stadt zieht, sieht vielleicht die Eisarena, den Bahnhofsvor- und den neuen Marktplatz. In einigen Jahren werden sich Bürger und Gäste über einen neuen Bahnhof freuen dürfen. Es gibt ein Krankenhaus und noch ausreichend Kita- und wieder Arbeitsplätze. Trotzdem: Weißwasser schrumpft. Ist das gleichbedeutend mit Niedergang? Vielleicht schrumpft sich Weißwasser gesund. Vielleicht ist nicht jeder Trend umkehrbar. Aber ein Gemeinwesen kann auch ohne hohe Bevölkerungszahlen funktionieren. Wenn alle wollen und dazu beitragen.

