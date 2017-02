Kommentar: Wehrhaft bleiben! Claudia Schade über die Angriffe auf den Dresdner OB

Jetzt ist es also schon so weit, dass der Dresdner Oberbürgermeister vor den eigenen Bürgern geschützt werden muss. Ungewöhnlich ist, dass der Polizeieinsatz so offensiv angekündigt wurde. Wohl einmalig. Und auch erschreckend. Dass ein Oberbürgermeister in seiner eigenen Stadt nicht mehr sicher ist, hat es so noch nicht gegeben.

Die Pöbler folgten nicht dem Aufruf im Internet. Sie kamen nicht zum Haus von Dirk Hilbert. Offensichtlich abgeschreckt durch die starke Polizeipräsenz. Konsequente, starke Gegenwehr zahlt sich demnach aus. Noch.

Dabei ist der Anlass kein neuer. Aber warum kochen eigentlich schon vor Jahren erledigte Debatten wie die um die Schuld oder Unschuld Dresdens im Zweiten Weltkrieg wieder hoch? Es ist die Treibjagd im Netz, die dazu führt, dass Menschen, die sich vorher offensichtlich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, angestachelt, gesteuert und letztlich benutzt werden.

Der in sozialen Netzwerken verbreitete Hass entwickelt eine Dynamik, die uns fremd ist. Sich selbst verstärkende Online-Blasen, die zu Hysterie und einer gefühlten Bedrohung führen, die real nicht existiert, werden immer mehr zum Problem. Noch stehen wir fassungslos davor. Das zeigt: Facebook und andere soziale Netzwerke gehören endlich in die Verantwortung genommen. Es braucht ein Facebook-Gesetz. Denn wie geht es weiter, wenn der OB oder andere Stadtvertreter wieder etwas Unangenehmes sagen?

