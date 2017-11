Kommentar: Was sich ändern muss Thomas Mielke über eine Debatte, die die SZ anstößt.

Das Wahlergebnis am 24. September hat gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Die Oberlausitzer sind unzufrieden. Doch was genau sich ändern muss, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik und zu den Machthabern aufbauen, ist nicht ganz klar. Zwar sind einige Probleme wie die Grenzkriminalität, der Lehrer- und Ärztemangel, der niedrige Lohn und die unfertige B178 sicher unstrittig. Doch was beschäftigt sie noch? Dazu starten die SZ Löbau und Zittau kommende Woche eine öffentliche Debatte in Form einer Serie von Gastbeiträgen, die in loser Folge mit dem Logo „Was sich ändern muss“ erscheint und in der Funktionsträger aus ihrer ganz persönlichen Sicht Forderungen an die Politik formulieren.

