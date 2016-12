Kommentar: Was Schüler erreichen können Steffen Gerhardt über das Engagement Nieskyer Gymnasiasten

Es war schon eine emotional packende Veranstaltung, die da am Mittwoch im Lichthof des Nieskyer Gymnasiums ablief. Die Schilderungen der Vertreter der beiden Hilfsvereine über die Zustände in Afrika in Wort und Bild berührten die Schüler sichtlich. Und sie führten ihnen vor Augen, dass sich auf der anderen Hälfte der Erdkugel die Kinder bereits über eine Packung Buntstifte und einen Block Papier genauso wahnsinnig freuen, wie hier die Schüler über das neueste iPhone oder Computerspiel. So gegensätzlich beide Welten auch sind, den Nieskyer Gymnasiasten ist das nicht egal, wie Menschen woanders leben müssen.

Über 500 Schüler zu motivieren, für einen Tag die Laufschuhe anzuziehen und für andere ins Schwitzen zu kommen, das verdient Respekt. Noch dazu, wenn dabei fast 8 000 Euro an Geld für gute Zwecke zusammenkommt. Respekt auch dafür, dass dieser Spendenlauf eine Eigeninitiative der Schüler ist. Damit meine ich nicht nur die Nieskyer Gymnasiasten. Denn beispielsweise an der Oberschule Kodersdorf oder den Zinzendorfschulen in Herrnhut gehören diese Läufe jedes Jahr fest zum Schulprogramm. Ganz gleich, welche gute Tat damit verbunden ist, diese Aktionen stärken die Gemeinschaft – und so haben die Schüler letztendlich auch etwas davon.

