Kommentar: Was bleibt, ist der Storch Matthias Klaus über den Pächterwechsel im Görlitzer Tierpark-Lokal

Leichten Herzens hat Anna Cerboska das Lokal „Zum gebratenen Storch“ mit Sicherheit nicht aufgegeben. Immerhin vier Jahre hatte sich die Familie in dem Tierpark-Restaurant engagiert und „nebenbei“ später auch noch die Vierradenmühle am Laufen gehalten. Der Storch, der der Gaststätte seinen Namen gibt, er stand als eine Art verbindendes Element zwischen Polen und Deutschland. In beiden Ländern hat er eine kulturhistorische Bedeutung. Er bringt hier wie da den Frühling, Glück und die Babys. Wohl auch ein Grund, warum der Name für das Restaurant erhalten blieb. Der Storch, er blieb die Haupt„person“ der Tierpark-Gaststätte. Schade, dass Cerobskis sie nicht halten konnten. Woran lag es? Für Außenstehende schwer zu sagen. Der Tierpark war mit der Arbeit der Familie zufrieden. Spielte die Konkurrenz im „eigenen Haus“, der Tierpark-Imbiss, eine Rolle? Vielleicht. Der Tierpark setzt nun darauf, die Gaststätte teils neu auszurichten. Der Ausbau des Obergeschosses geht voran, es wird an Ausstellungen, Tagungen, sogar an eine Pension gedacht. Große Pläne. „Urlaub im Tierpark“, dieses Motto wäre jedenfalls neu in Görlitz. Ob es funktioniert? Der neue Pächter wird sich darauf einstellen müssen. Ein „Nur“-Restaurant wird wohl nicht mehr funktionieren.

