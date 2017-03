Kommentar: Warum Beton quer durch die Stadt ? Birgit Ulbricht über die Mauer von Großenhain

Der Stadtbaudirektor nennt die geplante Lärmschutzwand selbst eine ästhetische Bombe. 780 Meter grauer Beton, abschnittsweise bis zu vier Meter hoch, oben am Bahndamm wohlgemerkt und – wir werden nicht lange warten müssen – beizeiten verunstaltet. Großstadtambiente aus dem Kiez lässt grüßen. Jeder kann sich vorstellen, wie das dann aussieht. Ich bin jetzt schon bedient. Nicht, dass die Entscheidung für möglichst viel Lärmschutz falsch wäre.

Aber gibt es für so wichtige, innerstädtische Barrieren tatsächlich null Gestaltungsoption? Gibt es technisch nichts zum Aufhübschen, was für die Bahn auch annehmbar gewesen wäre? Könnte man die 60 000 Euro, die die Bahn in einer Nebenklausel pauschal für ein Projekt in Großenhain beisteuern will, nicht wenigstens mit dafür verwenden, die ästhetische Bombe etwas zu entschärfen?

So wird sie unweigerlich platzen, in Form von Gemurre, Gemaule und vielleicht sogar offenem Widerspruch. Nur eines kann man sagen: Ab heute wissen es zumindest alle Zeitungsleser.

