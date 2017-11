Kommentar: Warnzeichen stehen nicht zum Spaß da Ralph Schermann über Unfälle mit wilden Tieren auf den Straßen

Nicht nur die Jäger wissen es, sondern auch Landwirte und Forstangestellte: Das Verhalten des Wildes hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert, und das nicht nur, weil der Wolf gehätschelt wird. Agrarflächenstilllegungen wirkten sich auf Reh und Wildschwein ebenso aus wie die häufigere Eroberung der Wälder durch den Menschen, durch dessen neue Freizeitaktivitäten. Auch die Polizeistreifen in Grenznähe stören Fuchs und Hase jetzt dort, wo sie sich früher „Gute Nacht“ sagten. Autobahnen bekamen Schutzzäune, Bundesstraßen Reflektoren, einstige Tagebauränder wurden zum Berzdorfer See. So kommt es, dass Wildtiere heute längst nicht nur in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv sind, sondern rund um die Uhr. Denn ihre Wege zu Futterplätzen wurden länger, Straßenquerungen dadurch häufiger, der Abstand zu den bewohnten Siedlungen nicht nur bei klirrendem Frost kürzer.

Wildunfallzahlen nehmen mal zu, mal ab, das hängt auch von den jährlichen Populationen ab und von der Verkehrsdichte auf den Straßen, die sich bei langandauernden Umleitungsstrecken durchaus auch mal ändert. Doch egal wie und wo: Kraftfahrer müssen sich immer darauf einstellen. Das Einfachste dabei wäre, Schilder, die vor Wildwechsel warnen, ernst zu nehmen. Denn sie stehen keinesfalls zum Spaß am Straßenrand.

