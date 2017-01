Kommentar: Waffen sind Warnsignal an Politik Peter Anderson über das Sicherheitsbedürfnis der Bürger

Mit der Statistik ist das so eine Sache. Die Zahl der Straftaten zwischen Strehla und Nossen mag zum Beispiel leicht zurückgegangen sein. Das bedeutet aber noch nicht, dass das Leben im Landkreis sicherer geworden ist. Von 2014 auf 2015 hat sich zum Beispiel die Aufklärungsquote bei Einbrüchen im Kreis halbiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass viele Einbrecher weiter frei herumlaufen und wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit erneut zuschlagen werden.

Zahlen sind zudem nur ein Teil der Eindrücke, aufgrund derer sich das Sicherheits- oder auch Unsicherheitsgefühl der Menschen in der Region bildet. Die politische Gesamtsituation gehört ebenfalls dazu. Im Jahr 2015 hat Deutschland über längere Zeit seine Grenzen einem unkontrollierten Zuzug von Ausländern geöffnet. Dazu gehörten auch Menschen mit kriminellen und terroristischen Absichten. Mit ihren Registrierungsstandards ist die Bundesrepublik in dieser Zeit hinter Maßstäbe zurückgefallen, welche in nordafrikanischen Staaten Standard sind. Eine Abschiebung wird hierdurch erschwert, um nicht zu sagen unmöglich gemacht.

Für solche Dinge hat die Bevölkerung feine Sensoren. Der ansteigende Waffenbesitz ist eine Reaktion darauf. Jeder Pistolenkauf sollte für die Politik ein Warnschuss sein. In Deutschland beansprucht der Staat das Gewaltmonopol für sich. Dann muss er es aber auch durchsetzen und dafür braucht es ausreichend Polizisten, gute Technik sowie eine entschlossene Justiz. Ansätze, die Defizite auf diesen Gebieten aufzuholen, sind erkennbar. Dies muss jedoch nachhaltig und dauerhaft geschehen. Wie der berühmte gute Ruf ist das Sicherheitsgefühl schnell ruiniert, lässt sich aber nur sehr langsam und mühsam wieder aufbauen.

