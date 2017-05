Kommentar: Vorausschauend gedacht Holger Gutte über die Zittauer Schmalspurbahn

Die Zittauer Schmalspurbahn sorgt nicht nur mit stetig steigenden Fahrgastzahlen für positive Schlagzeilen. Jetzt lockt sie sogar auch andere Schmalspurbahn-Unternehmen ins Zittauer Gebirge. Das zeigt, dass hier richtig gute Arbeit bei der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (Soeg) geleistet wird. Hier wird gerade auf dem Gelände des Zittauer Hauptbahnhofes mit einem Neubau die Lokwerkstatt erweitert. Damit können vor Ort in Zittau Reparaturen und turnusmäßige Wartungen an Loks und Waggons wesentlich preiswerter erfolgen. Und damit verbessern sich zugleich für die Schlosser die Arbeitsbedingungen. Es ist auch schön zu wissen, dass es bei der Zittauer Schmalspurbahn kein Heizerproblem bei den Dampflokzügen gibt, wie beispielsweise im Harz. Die Soeg hat sogar je einen Heizer und Lokführer auf Reserve, was den Schichtdienst für die Kollegen entlastet.

Dass unser Boahnl über all die Jahre erhalten bleiben konnte, ist nicht selbstverständlich. Es zu unterhalten, hat seinen Preis. Klar kommt man mit anderen Verkehrsmitteln schneller und billiger ins Zittauer Gebirge. Das Erlebnis Schmalspurbahn ersetzt es aber nicht. Deshalb sollten wir mehr davon Gebrauch machen. Wir haben eine Attraktion vor der Haustür, um die uns andere beneiden.

Links zum Thema Heizer heiß begehrt

zur Startseite