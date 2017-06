Kommentar: Von einer neuen Fabrik profitieren alle Sebastian Beutler über die Entwicklung in Görlitz und Rothenburg

Als die SZ im April den neuen Chef des kreisweiten Jobcenters in Görlitz fragte, ob er bei einer Großinvestition innerhalb kürzester Zeit 1 000 Stellen mit Langzeitarbeitslosen besetzen könnte, da gab sich Felix Breitenstein zuversichtlich, diese Aufgabe lösen zu können. Nun zeichnet sich ab, dass aus der theoretischen Frage für Breitenstein bald eine realistische Aufgabe werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Autofabrik in Rothenburg hat jedenfalls innerhalb eines Monats deutlich zugenommen.

Noch allerdings ist nichts unter Dach und Fach. Die Beteiligten sprechen von schwierigen Verhandlungen zwischen den Chinesen und den deutschen Behörden. Andererseits kann das auch einer besonderen Vorsicht geschuldet sein. Niemand will das Projekt gefährden, mit dem eine ganze Region auf einen Schlag an Wirtschaftsstärke gewinnen würde.

Wie nötig das ist, zeigt das Beispiel Bombardier in Görlitz. Der größte Industrie-Arbeitgeber in der Neißestadt wird zwar das traditionsreiche Waggonbauwerk erhalten, aber nur noch als Anhängsel des Bautzener Standortes. Dort werden nun die Kompetenzen für die digitale Serienfertigung von Regional- und Fernverkehrszügen sowie S- und U-Bahnen gebündelt. Trotz aller schönen Worte stuft Bombardier Görlitz zur verlängerten Werkbank zurück.

So liegen Hoffen und Bangen in diesen Tagen an der Neiße dicht beieinander. Denn die Entscheidungen von Bombardier und von Delon Automotive betreffen nicht eine einzelne Stadt und deren Bürger, sondern den gesamten Kreis. Allein kann keine Kommune den Strukturwandel mehr bewältigen. Nur gemeinsam gibt es dafür eine Chance. Denn aufhalten kann ihn ohnehin niemand.

