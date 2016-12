Kommentar: Vom VEB lernen, heißt sparen lernen Peter Anderson über den späten Sieg eines DDR-Modells.

Leider habe ich nur die ersten Sätze der Rede von Technik-Dezernent Andreas Herr zum letzten Kreistag gehört, da der Andruck der Zeitung drückte. Der Anfang von Herrs Vortrag zum Übergang der RVD-Linien an die VGM und zur Struktur des Busverkehrs im Allgemeinen war allerdings bereits interessant genug.

Der Behördenchef erinnerte nämlich an den VEB Kraftverkehr Meißen als Teil des Verkehrskombinates Dresden. Sollten Schüler diesen Kommentar lesen, dann geben sie jetzt bitte das Wort „Kombinat“ bei Google ein. Die meisten SZ-Leser dürften damit wohl vertraut sein.

Der VEB Kraftverkehr betrieb in seinem Kern die Buslinien im damaligen Kreis und tat dies sehr effektiv. Es macht auf diesem Gebiet nämlich keinen Sinn, viele kleine Anbieter in einem Konkurrenzverhältnis gegeneinander antreten zu lassen. An den Schnittstellen entstehen mit diesem System Verspätungen, Busläufe können nicht sinnvoll gestaltet werden. Mit anderen Worten: Unser aller Geld wird verschwendet, da es sich beim Öffentlichen Nahverkehr um einen Zuschussbetrieb handelt.

Traurig genug ist es, dass ein Vierteljahrhundert ins Land gehen musste, um zu bemerken, dass der VEB Kraftverkehr Meißen hier eigentlich ein sehr sparsames Vorbild darstellte.

