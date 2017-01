Kommentar: Vom Stiefkind zum Vorreiter Christoph Springer über das Jahresergebnis der Verkehrsbetriebe

Beharrlichkeit führt zum Erfolg. Das beweist die Geschichte der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) seit der Wende. Trotz Hochwasserschäden und einer Politik, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) lange Zeit als Stiefkind behandelte, haben die Verkehrsbetriebe inzwischen ein Niveau erreicht, das Maßstäbe setzt. Zumindest in Sachsen. 120 Millionen Fahrgäste hatte das Unternehmen 1991, jetzt ist es fast ein Drittel mehr. Der Blick nach Leipzig zeigt: Selbst die größte Stadt des Freistaats kann da nicht mithalten. 2015 lag die Fahrgastzahl dort bei einem Wert, den die DVB bereits vor reichlich zehn Jahren verbuchen konnten. Dazu kommt die Investitionspolitik der DVB. Vor 20 Jahren wurde in Dresden die erste Stadtbahn in Betrieb genommen, vor reichlich sechs Jahren war die Runderneuerung des Fuhrparks abgeschlossen. Mittlerweile richtet sich der Blick auf die nächste Straßenbahngeneration. Ein schönes Ergebnis. Doch ÖPNV ist kein Selbstzweck, sondern ein Mobilitätsangebot von vielen, die eine moderne Stadt ausmachen. Deshalb heißt es für die DVB: Trotz des Erfolgs immer schön auf dem Teppich bleiben. Beharrlichkeit zahlt sich aus.

