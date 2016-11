Kommentar: Vom Stadthaus sollen alle etwas haben! Marcus Scholz über die Sanierung des historischen Gebäudes in Löbau

Ein Lob gebührt allen Beteiligten, die dem Löbauer Stadthaus zu neuem Glanz verholfen haben. Der Mix aus modernen Elementen, die dem Gebäude frischen Wind verleihen, und wiederentdeckten Schätzen an Wänden und Decken machen das Haus zu einem echten Schmuckstück. Schade nur, dass die meisten Löbauer nur wenig von dem tollen Ambiente zu sehen bekommen werden. Denn, wer nicht gerade bei der Stadt angestellt ist und im Rathaus arbeitet, dem bleiben so manche Hingucker verborgen.

Angestellte der Verwaltung sind sogar dazu angehalten, die vielen Flure und Galerien als eine Art Begegnungsstätte in den Pausen zu nutzen. Damit aber auch der Otto-Normalverbraucher, also der einfache Löbauer, etwas von dem stilvollen Ambiente hat, sollte sich die Stadt etwas überlegen. Zum Beispiel könnte an bestimmten Wochentagen in der Cafeteria im Erdgeschoss für Besucher ein Kaffee gekocht und ein Stück Kuchen angeboten werden. Natürlich samt der Möglichkeit, das Gebäude zu erkunden. Selbstverständlich nur in einem solchem Rahmen, dass niemand davon gestört wird. Aber dazu gibt es ja genug Türen, die zu zuschließen gehen. Immerhin wäre es doch schade, wenn das Ergebnis aus Investitionen von mehreren Millionen Euro nicht besichtigt werden kann.

