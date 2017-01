Kommentar: Vogel oder Fisch? Steffen Gerhardt über den Abschuss von Kormoranen im Landkreis Görlitz

Ich höre schon den Aufschrei: Wie können die denn nur die Kormorane abknallen?

Sie können und sie dürfen das, wenn die Teichwirte dazu berechtigt sind. Seit zehn Jahren sind in Sachsen die Kormorane zum Abschuss wieder freigegeben, denn ihr Bestand hat sich drastisch erhöht. Wurden im Oktober 2007 an der Talsperre Quitzdorf 500 Kormorane und Reiher gezählt, so waren es im gleichen Monat, fünf Jahre später, 872 dieser Vögel. Nachzulesen im jeweiligen sächsischen Wasservogeljahresbericht. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Aber rechnet man diesen Bestand hoch, so dürfte dieser nur an der Talsperre jetzt bei rund 1 000 Vögeln liegen. Was für ein Wachstum!

Man kann das auch von der anderen Seite sehen: Dem Freistaat sind die Entschädigungszahlungen scheinbar zu teuer geworden. Also überlässt es das Land den Binnenfischern, wie sie mit der Kormoranplage klarkommen.

Links zum Thema Fischers Feind Nummer 1

Denn es zeigt sich, dass diese Vögel in unserer Heide- und Teichlandschaft ideale Bedingungen vorfinden. Aber wie ist dieser Invasion beizukommen? Doch nur durch Eingriff in den Bestand und seine Minimierung. Denn alle anderen Versuche sind nicht von Dauer, auch wenn die Menschen da sehr erfinderisch sind: Schwarze Schwäne auf dem Teich, auch wenn es nur Attrappen aus Plastik sind, alte CDs, die in der Sonne blinken, oder gar eine Puppe als Angler verkleidet mit einem Boot. Aber das durchschauen die Kormorane und sind früher oder später wieder da.

Am Ende steht der Teichwirt vor der Frage: Vogel oder Fisch. Seine Entscheidung dürfte dabei klar sein.

zur Startseite