Kommentar: Viele Lösungen, aber keine ist perfekt Ingo Kramer über den Parkplatzärger in Königshufen

Irgendwie ist es schon komisch: Die Einwohnerzahl von Königshufen sinkt immer weiter – doch die Parkplätze werden immer knapper. Besonders offensichtlich ist es am Nordring. Da haben zunächst die WGG und später auch Kommwohnen bei ehemaligen Fünfgeschossern die oberen zwei Etagen abgetragen. Somit existieren heute deutlich weniger Wohnungen als früher – und dennoch mangelt es mehr denn je an Parkplätzen. Es kann also nur daran liegen, dass heute im Vergleich zu früher mehr Autos pro Wohnung existieren.

Die Großvermieter gehen damit sehr unterschiedlich um. Wenn sie, wie Kommwohnen am Nordring, Parkplätze für die eigenen Mieter markieren, die jahrzehntelang öffentlich waren, dann freut das diejenigen, die jetzt für einen Zehner pro Monat ihren sicheren Stellplatz direkt vor der eigenen Haustür nutzen können. Und es ärgert jene, die keinen abbekommen haben und nun weiter laufen müssen. Eine andere Lösung ist es, hinter den Häusern zusätzliche Parkplätze zu bauen, so wie es die WGG derzeit an der Lausitzer Straße tut. Auch das dürfte die freuen, die einen Stellplatz bekommen – und die ärgern, die von ihrem Balkon aus lieber auf eine Wiese blicken würden statt auf einen Parkplatz.

Die TAG baut oder markiert (bisher) keine Parkplätze. Das freut die, die gern kostenlos parken wollen – und ärgert Anwohner wie Gerhard Heinig, die vor der Haustür parken möchten und dafür notfalls auch etwas zahlen würden. Egal, wo man also hinschaut in Königshufen: Es allen recht zu machen, funktioniert mit keiner der Lösungsmöglichkeiten.

