Kommentar: Viel Solidarität, aber wenig konkrete Ideen

Es klingt alles überzeugend, was OB und Stadträte in diesen Tagen über Siemens und Bombardier sagen. Und es sind die richtigen Zeichen, die da nicht nur an Konzernspitzen, Politik und betroffene Arbeiter geschickt werden, sondern auch an die restliche Görlitzer Bevölkerung, die sehen soll: Denen ist das nicht egal, die setzen sich ein. Was sie erreichen, steht noch in den Sternen.

Die Frage stellt sich nur: Was muss die Stadt generell in ihrer Wirtschaftspolitik ändern? Als Antwort darauf geben die Stadträte viele schöne Beschreibungen dessen, was alles schon da ist und wo man Potenzial sieht. Weniger konkret aber wird es bei Ideen und Vorschlägen, wie es weitergehen kann. Beim viel gepriesenen Tourismus fehlt noch immer ein Konzept, wie das ganze Jahr Gäste angelockt werden sollen, nicht nur in den warmen Monaten. Die Wirtschaftskonferenz wird seit Monaten verschoben.

Auch bei den Steuern geht es nur langsam voran. Hier hat die Stadtspitze lange nicht auf die Forderungen der kleineren und mittelständischen Unternehmer in der Stadt eingehen wollen. Aber sie sind es, die bleiben und die Wirtschaft in der Stadt am Leben halten, wenn bei den beiden großen Industriebetrieben tatsächlich die schlimmsten Szenarien eintreten sollten. Man will es nicht hoffen.

