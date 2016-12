Kommentar: Viel geopfert für eine perfekte Hilfsaktion Holger Gutte über den Einsatz von Helfern in Nepal

Für ihre Hilfsaktion in Nepal hätte es sich das Team um Familie Huck einfacher machen können. In dem kleinen asiatischen Land gibt es mit Sicherheit in größeren Städten Menschen, die Hilfe brauchen. Sie aber wollten den Ärmsten der Armen helfen und sind dafür in eine Region gegangen, in der vor ihnen noch nie ein Arzt war. Das macht ihre Aktion noch löblicher. Schön ist dabei auch, dass die Mitglieder der Hilfsgruppe ausschließlich aus dem Altkreis Löbau-Zittau kam. „Es war perfekt“, sagt Ulrike Wittig. Sie hat für sich schon entschieden, 2017 bei der nächsten Hilfsaktion in Nepal wieder dabei zu sein. Familie Huck plant sie bereits. Das Team ist sich einig, dass ihre Aktion so gut bei den Menschen in den Bergdörfern ankam, liegt auch daran, wie sie ihnen die Hilfe rüberbrachten. „Weil wir ihre Lebensart unterstützten und ihnen nicht einfach etwas überstülpten, von dem wir vielleicht glauben, dass es besser wäre“, meint Ulrike Wittig. Die Helfer haben Urlaub geopfert, ihre Reise selbst finanziert oder wie Constanze Thümmler ihre Zahnarztpraxis vorübergehend geschlossen. Das verdient große Anerkennung. Nepal ist ein Land, in dem man bestimmt schön Urlaub machen, aber auch helfen kann. Wer den nächsten Hilfseinsatz unterstützen will, kann das schon beim Besuch des Görlitzer Weihnachtsmarktes tun. Dort wird nepalesische Handarbeit verkauft.

