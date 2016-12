Kommentar: Vertrauensbeweis für die Innenstadthändler Gunnar Klehm über den Neubau eines Marktes in Bad Schandau.

Es ist nach der Wiedereröffnung des Hotels Elbresidenz das größte Projekt, was die Wirtschaft in Bad Schandau betrifft. Die Handelskette Lidl baut einen neuen Markt, der etwas größer wird als der bisherige. Bringt das ein Fass zum Überlaufen? Oder ist es – um im Bild zu bleiben – das erfrischende Nass, nach dem sich die Stadt gesehnt hat?

Die Stadträte waren sich bei der Abwägung der Hinweise zum Bauprojekt einig, dass Lidl das Geschäft in der Stadt eher belebt als abtötet. Der Einwurf von Volker Zimmermann (WV Tourismus), dass „Lidl schon weiß, was es tut“, ist wohl unbestritten. Aber kann ein Stadtrat wissen, was Lidl tut, im Sinne von: der Stadt antut? Sollte vielleicht der Verkauf von Toastern verboten werden, weil es dem ansässigen Elektro-Laden schaden könnte? Das ist in der freien Marktwirtschaft nicht vorgesehen. Man hätte nur grundsätzlich zustimmen oder dagegen sein können. Im Grundsatz sind aber alle für die Beseitigung der jetzigen Industriebrache, sogar die Kritiker, die die Verkaufsfläche für überdimensioniert halten.

Die Verwaltung und auch die Stadträte haben sehr souverän alle Kritiken pariert. Den Innenstadthändlern bleibt nun nichts anderes übrig, als dieses Votum als Vertrauensbeweis der Stadträte anzusehen, in ihre Kompetenzen und ihre Innovationskraft, auch weiterhin gegen diese Konkurrenz zu bestehen.

