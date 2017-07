Kommentar: Verrückt machen bringt gar nichts Susanne Sodan über Freude zum Schulstart

Die letzten Tage der Ferien, das ist immer ein komisches Gefühl. Wie nur konnte die Zeit wieder so schnell verfliegen? Sind echt schon wieder sechs Wochen rum? Die Gedanken schweifen immer wieder zu dem, was kommen mag im nächsten Schuljahr. Besonders spannend war es, wenn man es mit neuen Lehrern zu tun bekam. Ich habe dann immer meine ältere Schwester über die Betreffenden ausgequetscht. Ein bisschen ist der Schulstart nach den großen Ferien auch wie Silvester, beladen mit guten Vorsätzen. Dieses Jahr mache ich die Hausaufgaben nicht immer auf den letzten Pfiff. Dieses Jahr hefte ich alle Arbeitsblätter sofort ab, statt sie zu einem wüsten Sammelsurium im Rucksack verkommen zu lassen. Am Ende aber ist es richtig, was die Bildungsagentur sagt: Sich verrückt machen, bringt gar nichts, den Eltern nicht, den Kindern noch viel weniger. Viel schöner und sinnvoller ist es, sich jetzt lieber auf das zu freuen, was kommt: wieder täglich seine Freunde sehen, vielleicht neue Freunde finden. Gerade für die Fünftklässler kommen ja auch ganz neue Fächer dazu. Sich freuen auf den Unterricht, der Spaß macht. Und bei den Fächern, die keinen Spaß machen, immer dran denken: Eine Vier heißt bestanden. Bestanden heißt gut. Eine Vier ist also eigentlich eine Zwei.

