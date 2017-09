Kommentar: Vernünftige Buspläne sind ein Teilerfolg Ingo Kramer über die Zukunft des Bahnhaltes Weinhübel

Es gibt viele Gründe, warum der Bahnhalt in Weinhübel erhalten bleiben sollte. Der Simpelste: Er ist schon da. Wird er gestrichen, dann wird vorhandene Infrastruktur kaputt gemacht. Und das, zweitens, in einer Zeit, in der alle über Klimaschutz reden. Dass die Bahn ökologischer ist als Busse, will niemand bestreiten. Drittens hat das Kühlhaus Erweiterungspläne, viertens wollen auch die Görlitzer Werkstätten am Standort Weinhübel wachsen. Die Zahl der Menschen, die den Haltepunkt nutzen, könnte künftig also eher steigen als sinken.

Trotzdem scheint es so, als ob sich die Bahn mit ihren Streichungsplänen durchsetzen wird. Bürgermeister Wieler und die Vertreter der zwei größten Stadtratsfraktionen haben sich umfassend damit befasst, sehen aber keine Chance mehr, die Bahn umzustimmen. Deshalb werden sie dem Wegfall des Bahnhaltes heute im Stadtrat wohl notgedrungen zustimmen. Die Frage ist nun die, welche Alternativen möglich sind. Das wird heute zwar noch nicht im Detail festgeschrieben, aber zumindest können die Stadträte eine klare Positionierung abliefern: Wir wollen eine vernünftige Verkehrsanbindung für Kühlhaus, Görlitzer Werkstätten und DPFA-Schule. Das ist zumindest ein Teilerfolg. Nicht für den Klimaschutz, zumindest aber für die drei Anlieger.

