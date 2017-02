Kommentar: Vermieter schaden sich selbst Peter Redlich über die Angaben für den Mietspiegel

Es gibt einen aktuellen Mietspiegel für Coswig, der seit einem Monat gilt. In wenigen Wochen soll der neue Radebeuler erscheinen. Der Schwachpunkt in den Mietspiegeln: Bis auf wenige Ausnahmen beteiligen sich nur die großen städtischen Vermieter und Genossenschaften an der Datensammlung. Das verfälscht das Bild dermaßen, dass der Eindruck entsteht, die Mieten seien noch immer relativ niedrig.

Die Wirklichkeit sieht zumeist ganz anders aus. Wer in Radebeul eine Wohnung um die sieben Euro kalt je Quadratmeter sucht, die vielleicht noch ruhig gelegen ist, muss Geduld haben und hat eher keinen Erfolg. Mancher Mieter, der zuvor in den Mietspiegel geschaut hat, ist nicht nur enttäuscht, sondern mitunter wütend. Es wäre also hilfreich, wenn möglichst viele, auch private Vermieter ihre Daten künftig zur Verfügung stellen würden. Zumal sie auch selbst davon profitieren, etwa wenn sie einen Kredit von der Bank brauchen und die dann realistische Zahlen zur Rendite des Hauses oder Wohnung hätte. Die Stadt bittet immer wieder vor der Aufstellung des Mietspiegels um die Miethöhen, anonym sowieso. Also Vermieter: Nützt euch selbst und sagt, was ihr verlangt.

