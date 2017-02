Kommentar: Verlierer auf allen Seiten Eric Weser über den erneuten Ärger im Strehlaer Ortschaftsrat

Beschämend nennt ein Ortschaftsrat aus Strehla die Vorgänge rund um das Gremium, dem er angehört. Und das sind sie auch. Seit ihrem Start im Jahr 2015 fällt die Herrenrunde auf, aber weniger durch kontinuierliche Sacharbeit, als vielmehr durch Gezeter und Zank. Was bleibt, sind Verlierer auf allen Seiten: Die einen schädigen ihren Ruf, weil sie mit schwer beweisbaren, ehrverletzenden Behauptungen gegen andere stänkern. Die Angegriffenen wiederum offenbaren erschreckende Unkenntnis über die Funktionsweise der Demokratie, in dem sie sich zur Wahl gestellt und in der sie ein Ehrenamt übernommen haben. Anders kann man es nicht werten, wenn man Pressevertreter bittet, sie sollen Dinge doch mal lieber „unter den Tisch fallen“ lassen – als hätten die Wähler keinen Recht zu erfahren, was die Abgeordneten tun. Es verliert die Stadt, weil sie mit solch unwürdigen Diskussionen in Verbindung gebracht wird. Und es verlieren die Bürger in den Orten. Die Leute haben keinen Ortschaftsrat gewählt, damit die Mitglieder bei den Tagungen ihre persönlichen Befindlichkeiten austragen. Sondern damit in den Orten sicht- und greifbar etwas besser wird.

weser.eric@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite