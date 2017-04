Kommentar: Verkehrte Welt Daniela Pfeiffer über Zugverbindungen nach Görlitz

Das ist schon irre. Alle Welt predigt zu Umweltbewusstsein, Klimaschutz und unserer aller Verantwortung. Und dann ist es für Pendler billiger, mit dem Auto nach Görlitz zu kommen als mit dem Zug? Obendrein kostet eine 600 Kilometer lange Zugfahrt genauso viel wie eine 100 Kilometer lange. Wer das versteht, verdient Bewunderung. Aber das Schnäppchensystem macht eben an der Bahnsteigkante nicht halt. Die Frage ist, wie kundenfreundlich ist so ein hochkomplexes System? Einerseits tolle Preise selbst für lange Strecken, andererseits ist oft mühsame Recherche nötig, um die günstigste Verbindung zu den besten Konditionen herauszufinden. Und überhaupt den Überblick zu behalten in der bunten Anbieter- und Preiswelt. In der geht es inzwischen längst zu wie im Flugverkehr. Auch hier: Es sind zig Verbindungen, zig Preismodelle – für ein- und dasselbe Ziel.

Letztlich muss jeder für sich entscheiden, ob und wie er sich damit auseinandersetzen und anfreunden möchte. Der Sparsame sucht halt, bis er was Billiges findet. So eine Zugfahrt hat immerhin etwas Gemütliches und Entspannendes. Der Rastlose wird sich eher ins Auto setzen, schließlich will er schnell ankommen und nicht an jedem Bahnhof kostbare Zeit verlieren.

