Kommentar: Verantwortung für die Natur erkannt Markus van Appeldorn zur Kontroverse um die Eichen von Herwigsdorf

Der andauernde Streit um die vier Eichen am Sportplatz von Herwigsdorf ist im Grunde erfreulich. Erfreulich, weil er zeigt, dass die Menschen sich ihrer Verantwortung für die Natur bewusst sind. Die Kettensäge als schneller Problemlöser – das nehmen die Bürger nicht mehr einfach hin. Herwigsdorf trägt das Eichenlaub stolz im Wappen. Da darf man ruhig zweimal beraten, bevor man gesunde Bäume umlegt. Klar, Gemeinderatsbeschlüsse sind auch dazu da, in kontroversen Angelegenheiten irgendwann Rechtsfrieden herzustellen. Das muss man hinnehmen. So funktioniert Demokratie. Die Bürgerbeteiligung außerhalb von Wahlen gehört aber ebenso zur Demokratie. Erst recht, wenn ein Gemeinderatsbeschluss wie der um die vier Eichen so knapp ausfiel. Die breite Ablehnung der Fällung beweist, dass der Gemeinderat nicht in Alleinbesitz der Verantwortung ist. Es geht am Ende gar nicht allein darum, ob die Eichen nun fallen oder nicht. Denn auch die Argumente des Sportvereins sind ehrenwert. Fußball und Vereinsleben gehören zum Kulturgut, das Menschen zusammenhält. Wenn junge Fußballer das Weite suchen, weil sie auf einem schlechten Platz nicht mehr spielen mögen, ist das nachvollziehbar. Dennoch findet sich vielleicht noch eine bessere Lösung, als die Eichen zu fällen.

Links zum Thema Vier Eichen, zwei Meinungen

zur Startseite