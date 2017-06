Kommentar: Unüberhörbarer Hilferuf Anja Beutler über die Probleme mit Facharztterminen

Das Gehör setzt niemand leichtfertig aufs Spiel. Zu viel Lebensqualität hängt an dieser Sinneswahrnehmung. Und auch modernste Technik kann im Fall des Falles nur einen Teil dessen wieder wettmachen, was für den Patienten verloren gegangen ist. Kein Wunder also, dass gerade bei Ohrenschmerzen sich jeder in guten Händen wissen will: beim HNO-Arzt also.

Die Fähigkeit des Zuhörens ist zudem eine Gabe, die Ärzte und Patienten beherrschen sollten. Natürlich ist zu verstehen, wenn HNO-Praxen mit unendlichem Patientenstamm und überbordendem Terminkalender mit ihren Kräften haushalten wollen und müssen. Husch-Husch-Termine helfen am Ende niemandem. Die Kreisgrenze deshalb aber zur Patientengrenze zu machen, klingt nach einem Hilferuf – und nach Abwehrhaltung.

Zugegeben: Herauszuhören, wer dringend Hilfe braucht und wer warten kann, ist nicht immer einfach. Erst recht, wenn man die feinen Nuancen nicht überhören darf, die Patienten voneinander unterscheiden: Der eine tritt selbstbewusst und aufgeklärt auf, der andere zurückhaltend. Was könnte bei dem Dilemma helfen? Die Antwort kennt jeder: mehr Ärzte für weniger Patienten. Eine Frage des Geldes und der Fachkräfte also – und des aufmerksamen Zuhörens in der Politik.

