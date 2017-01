Kommentar: Unternehmer brauchen Phantasie Tilo Berger über das Lohnniveau im Landkreis Görlitz

Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz ist in den vergangenen Jahren viel gescholten und wohl auch missverstanden worden. Etwa, als er in einem Zeitungsinterview sinngemäß sagte, die Oberlausitz eigne sich vor allem für Müllverbrennungs- und Schweinemastanlagen. Dem Streit darüber ging der Professor nicht aus dem Weg, und besagten Satz würde er so wohl nie wieder formulieren.

Jetzt findet er wieder deutliche Worte, diesmal zu den Gründen des niedrigen Lohnniveaus im Landkreis Görlitz. Anlass zum Streit sind diese Sätze nicht – es ist nun mal eine Tatsache, dass viele kleine und mittlere Unternehmen von ihren Abnehmern die Preise für ihre Produkte diktiert bekommen. Das schlägt dann auf die Lohnzettel der Mitarbeiter durch, und das spüren auch Händler und Reisebüros.

Für die Unternehmer ist das ein Teufelskreis: Zahlen sie wenig, laufen ihnen möglicherweise die besten Mitarbeiter davon. Aber woher mehr Geld nehmen, wenn die Kunden knausern? Hier ist die Fantasie der Chefs gefragt, ihren Leuten Leistungen außerhalb der Lohntüte anzubieten und für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Das kostet kein Geld, sondern oft nur guten Willen.

