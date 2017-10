Kommentar: Unsere Autos sind längst nicht sicher Ralph Schermann über das Dilemma des täglichen Autoklaus

Ein Bekannter behauptete mal, es gäbe nur ein einziges Mittel gegen Autoklau: Radfahren. Eine Woche später zeigte er den Diebstahl seines Fahrrades an.

So sind die Klischees. Ein anderes lautet: Zu absolut hilfreichen Gegenmitteln würde die Wiedereinführung der Grenzkontrollen zählen. Das kann stimmen. Für Gera zum Beispiel, Dresden oder Niederkaltenkirchen. Für Görlitz weniger. Denn hier ist die Grenze zu nah. Ehe der Bestohlene die Lücke auf dem Parkplatz bemerkt, ist sein edles Blech längst jenseits der Neiße. Wirklich helfen kann da nur eine ernsthaft enge polizeiliche Zusammenarbeit Deutschlands und Polens.

Manchmal verblüfft ein Blick zurück. Vor 20 Jahren zum Beispiel, also in Zeiten pausenloser Grenzabfertigung, wurden in Sachsen 3 954 Autos geklaut. 2014 waren es 1 499. Dass BMW, Ford, VW & Co. darunter sind, sehen Hersteller im Scherz sogar positiv: Geklaut wird ja nur, was gut und wertvoll ist. Die negative Seite wäre indes, wenn das nicht als Kaufempfehlung, sondern als Warnung dient, sich doch lieber nach einer anderen Marke umzusehen. Dabei scheint es schon lange, dass allen Herstellern der Klau nicht ganz unrecht ist. Warum sonst sind wirksame Sicherungsmaßnahmen nicht gleich ab Werk zu haben? Wenn Diebe ein Auto oder wertvolle Teile in Sekundenschnelle zu stehlen verstehen, muss man sich schon fragen, ob das technisch im Land der Autoriesen nicht besser geht.

