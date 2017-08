Kommentar: Unkonventionelles zu probieren, ist gut Jenny Thümmler über kurzfristige Mittel gegen Lehrermangel

Über den Lehrermangel zu schimpfen, ist müßig. Das Thema ist nicht neu, und wegschimpfen lässt sich das Problem ja leider nicht. Wie Schulleiter und Bildungsagentur Wege suchen, ist gut und spannend. Vor allem das neue Einstellungsverfahren, das die Bürokratie etwas abkürzt. Das ist genau, was Deutschland braucht.

Und auch die Idee, pensionierte Lehrer zurückzuholen, ist nicht schlecht. Lehrer gehen sehr häufig vorzeitig in den Ruhestand. Viele sind noch fit, nach einer Pause im Rentnerdasein in reduzierter Variante weiterhin zu unterrichten. Fünf, zehn Stunden in der Woche helfen den Schulen schließlich auch. Elfi Koch, die jüngst den Schulleiterposten der Grundschule in Nieder Seifersdorf abgegeben hat, macht’s vor. Sie steht trotz Pensionierung einer anderen Schule als Lehrerin zur Verfügung.

Jetzt muss das Kultusministerium noch an einer Schraube drehen. Wenn pensionierte Lehrer vor ihrem eigentlichen Rentenalter wieder arbeiten gehen, schluckt die Steuer den Verdienst fast weg. Da ist die Motivation, in Notlagen wie diesen auszuhelfen, natürlich gering. Vielleicht finden Ministeriumsmitarbeiter ja auch dafür noch eine Lösung.

