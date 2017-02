Kommentar: Unerträgliches Schweigen Matthias Klaus über Bombardier und das Görlitzer Rathaus

Der Bautzener Oberbürgermeister hat schnell reagiert. Auf Facebook ließ er wissen, dass er sich für die Stadt freue, dass Bombardier an dem Standort festhält. Und der Bautzener OB schaut mit Sorge über den Tellerrand nach Görlitz. Er denkt an die gesamte Region. Das ist eine Reaktion, wie sie bei einem solch wichtigen Thema angemessen ist. Schnell, auf den Punkt gebracht. Ohne Seitenhiebe, sondern mit Bedacht formuliert und mit Bedenken gegenüber dem geplanten Abbau in Görlitz. Dabei könnte Bautzen ja nun aufatmen, als „industrieller Leitstandort“ für Bombardier in Sachsen, als „Kompetenzzentrum“ für die Bahnproduktion. Angesichts dieser Aussichten aus der Bombardier-Zentrale sollte man einen Aufschrei aus dem Görlitzer Rathaus erwarten. Der bleibt aus. Oberbürgermeister Siegfried Deinege, seit 1990 in leitender Position für das Wohl und Wehe des Werkes zuständig, bis er 2010 nach Berlin ging, hüllt sich mehr oder weniger in Schweigen. Am Donnerstagabend kam noch eine dürre Presseinfo. Bei Wagenkästen und Doppelstock hätte Görlitz absolute Kompetenz. Das ist bekannt. Kein Wort darüber, wie sich der Oberbürgermeister für den Erhalt Görlitzer Arbeitsplätze einsetzen will, nichts zur aktuellen Situation. Das ist zu wenig. Viel zu wenig.

